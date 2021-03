Caso Scanzi, la lista dei “panchinari del vaccino” va resa trasparente. Dando priorità ai più fragili (Di lunedì 22 marzo 2021) Caso Scanzi: come gestire, adesso, la lista dei panchinari dei vaccini? Non si devono buttare via dosi di vaccino. Ha ragione il generale Figliuolo. Ma come deve funzionare la somministrazione del siero avanzato? Il modello Scanzi è una scorciatoia da seguire? Secondo il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco “ci vorrebbe un sistema organizzato e trasparente”: una lista dei ‘panchinari del vaccino’ che dovrebbe essere redatta secondo “criteri di priorità definiti a livello nazionale”, spiega l’esperto. Pregliasco: sia trasparente la lista dei panchinari del vaccino “Noi per esempio, al Galeazzi – sottolinea il ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021): come gestire, adesso, ladeidei vaccini? Non si devono buttare via dosi di. Ha ragione il generale Figliuolo. Ma come deve funzionare la somministrazione del siero avanzato? Il modelloè una scorciatoia da seguire? Secondo il virologo dell’università Statale di Milano Fabrizio Pregliasco “ci vorrebbe un sistema organizzato e”: unadei ‘del’ che dovrebbe essere redatta secondo “criteri didefiniti a livello nazionale”, spiega l’esperto. Pregliasco: sialadeidel“Noi per esempio, al Galeazzi – sottolinea il ...

Advertising

ilriformista : In Toscana solo il 5% degli over 80 ha ricevuto le due dosi di vaccino, inoltre la lista dei “panchinari” non era p… - RazzoIoMaIe : A me non fa tanta simpatia #Scanzi, ma se la stessa rilevanza mediatica fosse stata dedicata a questioni tipo - per… - Elena39141277 : @piersileri Il tema è : la lista era pubblica e accessibile a tutti ? In tal caso non c' ê nessun caso Scanzi,anzi… - enricobbbb : @Emanuele676 @mante Infatti in questo caso non si tratta di 'fragili', si tratta di categorie più fragili di Scanzi… - PeppeCentripeto : #Scanzi viene assolto nel caso vaccino dopo la verifica dell’Asl. Sul quel che disse un anno fa sul COVID invece no… -