Black Adam | Dwayne Johnson condivide la prima pagina dello script in un video

(Di lunedì 22 marzo 2021)ha condiviso un nuovo aggiornamento sundo in unla. Le riprese distanno per iniziare eha condiviso ladel film che porterà sul grande schermo l'antieroe dei fumetti della DC. Unpubblicato su Instagram mostra infatti il copione della star e l'attore ha scritto: "Mi piacerebbe indossare un arcobaleno ogni giorno e dire al mondo che andrà tutto bene. Ma cercherò di portare sulle mie spalle un po' di oscurità fino a quando le cose diventeranno più ...

La Bullock è anche produttrice, mentre la regia è di Adam e Aron Nee, fratelli specializzati in ... L'opera del distacco dal maghetto occhialuto è stata il gotico The Woman in Black. Poi sono arrivati ... Black Adam, nuovo cinecomic DC, inizierà la produzione tra 3 settimane; ecco la prima pagina dello script mostrata da Dwayne Johnson. Vanno avanti i lavori di pre-produzione di Black Adam, nuovo film DC che vedrà protagonista Dwayne "The Rock" Johnson.