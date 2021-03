Assegno unico figli da luglio 2021: importo, a chi spetta (Di lunedì 22 marzo 2021) L’Assegno unico familiare arriverà a luglio per i nuclei familiari con figli. Lo ha ribadito Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. “Non siamo più nella situazione del primo lockdown. Ma è evidente che se la situazione d’emergenza si prolungherà, nei prossimi provvedimenti ci sarà il mio personale impegno per allargare gli strumenti del ‘bonus baby sitter’ e ‘congedi’”, ha detto a Sky Tg24. ” Per le famiglie con figli – ha spiegato il ministro – la prospettiva è sapere che da luglio partirà l’Assegno unico universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato”, ha aggiunto. A CHI spetta L’Assegno spetta a tutte le famiglie ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 22 marzo 2021) L’familiare arriverà aper i nuclei familiari con. Lo ha ribadito Elena Bonetti, ministra per le Pari opportunità e la Famiglia. “Non siamo più nella situazione del primo lockdown. Ma è evidente che se la situazione d’emergenza si prolungherà, nei prossimi provvedimenti ci sarà il mio personale impegno per allargare gli strumenti del ‘bonus baby sitter’ e ‘congedi’”, ha detto a Sky Tg24. ” Per le famiglie con– ha spiegato il ministro – la prospettiva è sapere che dapartirà l’universale, sul quale ritengo io da oggi possiamo investire anche di più di quello che avevamo preventivato”, ha aggiunto. A CHIL’a tutte le famiglie ...

