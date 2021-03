Ares: il caso del termosifone e del computer di Losito. E Adua… (Di lunedì 22 marzo 2021) Al funerale di Teo Losito gli ex artisti della Ares erano seduti o in piedi in chiesa, come se fossero divisi in schieramenti. Ma la frase bisbigliata da tutti era la seguente: “Non finisce qui”. Tutti sapevano, nessuno ha denunciato. Già, ma che cosa sapevano. Giornalettismo ha raccolto ulteriori dettagli sulla morte/suicidio di Teo Losito e abbiamo scoperto dei dettagli inquietanti. Losito, si è tolto la vita in bagno, noi abbiamo saputo che la planimetria del luogo nel giorno del suicidio era ordinata all’interno in ogni suo punto, ingresso o accesso. Spieghiamo meglio questo capitolo dell’Ares gate. LEGGI ANCHE > caso Ares: Eva Grimaldi in procura Era tutto in ordine: l’accappatoio, gli asciugamani, i pesi. Ricordiamo che Teo Losito si è tolto, ... Leggi su giornalettismo (Di lunedì 22 marzo 2021) Al funerale di Teogli ex artisti dellaerano seduti o in piedi in chiesa, come se fossero divisi in schieramenti. Ma la frase bisbigliata da tutti era la seguente: “Non finisce qui”. Tutti sapevano, nessuno ha denunciato. Già, ma che cosa sapevano. Giornalettismo ha raccolto ulteriori dettagli sulla morte/suicidio di Teoe abbiamo scoperto dei dettagli inquietanti., si è tolto la vita in bagno, noi abbiamo saputo che la planimetria del luogo nel giorno del suicidio era ordinata all’interno in ogni suo punto, ingresso o accesso. Spieghiamo meglio questo capitolo dell’gate. LEGGI ANCHE >: Eva Grimaldi in procura Era tutto in ordine: l’accappatoio, gli asciugamani, i pesi. Ricordiamo che Teosi è tolto, ...

