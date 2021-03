Amici 20, è polemica contro Pio e Amedeo: cacciati da Mediaset? (Di lunedì 22 marzo 2021) Il serale di Amici 20 ha ufficialmente aperto i battenti con una prima puntata all’insegna dei colpi di scena, tra cui l’ospitata in studio di Pio e Amedeo, che hanno preso di mira Stefano De Martino tra i giudici presenti in studio. Il duo comico ha infatti rivolto una battuta al veleno al conduttore Rai ed ex ballerino professionista di Amici sulla gravidanza in corso dell’ex moglie Belen Rodriguez. In particolare, i comici hanno dato del papà bis a Stefano, facendogli gli auguri per il secondogenito in arrivo dell’ex, che in realtà attende una bambina dal neo fidanzato Antonino Spinalbese. Una battuta bollente e compromettente per Belen, a cui Stefano ha reagito in un modo inaspettato, dividendo l’opinione dell’occhio pubblico. Amici 20, Stefano De Martino preso di mira Il primo serale di Amici 20 ... Leggi su anticipazionitv (Di lunedì 22 marzo 2021) Il serale di20 ha ufficialmente aperto i battenti con una prima puntata all’insegna dei colpi di scena, tra cui l’ospitata in studio di Pio e, che hanno preso di mira Stefano De Martino tra i giudici presenti in studio. Il duo comico ha infatti rivolto una battuta al veleno al conduttore Rai ed ex ballerino professionista disulla gravidanza in corso dell’ex moglie Belen Rodriguez. In particolare, i comici hanno dato del papà bis a Stefano, facendogli gli auguri per il secondogenito in arrivo dell’ex, che in realtà attende una bambina dal neo fidanzato Antonino Spinalbese. Una battuta bollente e compromettente per Belen, a cui Stefano ha reagito in un modo inaspettato, dividendo l’opinione dell’occhio pubblico.20, Stefano De Martino preso di mira Il primo serale di20 ...

Advertising

teatrolafenice : ?? «Il dialogo è stato rimpiazzato dalla propaganda o dalla polemica, che sono due specie di monologhi» (Albert Cam… - _pratofiorito_ : Non voglio fare polemica però sta cosa si deve direPerchè nei commenti sotto al post sulla pagina di amici di aka l… - sara36203000 : RT @Eccall3: Tra lo staff di Sandro che non sponsorizza le sue ca??????o di canzoni, la polemica Rosa-Giulia P. e le varie dirette degli ami… - lamescolanza : Amici 2021, polemica sul pubblico in studio. Lucio Presta a Franceschini: «Il problema era Sanremo?» - Eccall3 : Tra lo staff di Sandro che non sponsorizza le sue ca??????o di canzoni, la polemica Rosa-Giulia P. e le varie dirett… -