Verona-Atalanta 0-2 | Zapata | “Bravi offensivamente e difensivamente | felice per il gol”

"Eravamo delusi dalla Champions, ma consapevoli che dovevamo essere forti oggi: avevamo davanti una squadra che gioca a intensità alta e abbiamo vinto una partita difficile. Siamo stati Bravi a sfruttare le occasioni che abbiamo avuto e siamo stati Bravi anche difensivamente, perché non ricordo loro occasioni". Così Duvan Zapata a Dazn, dopo la vittoria dell'Atalanta sul Verona, grazie anche a un suo gol. Il colombiano ha raggiunto la doppia cifra in Serie A. "Mi fa piacere aver segnato tanto negli ultimi tre anni. Posso migliorare ancora, in campionato potevo fare più gol e posso fare ancora meglio in questo finale", ha concluso Zapata.

