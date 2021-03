Tommaso Zorzi, spiazza i tanti fan che lo seguono: “Oggi pausa” (Di domenica 21 marzo 2021) Tommaso Zorzi, vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e opinionista dell’Isola dei Famosi, insieme ad Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, nelle ore scorse ha lasciato i propri fan con il fiato sospeso. Tommaso Zorzi: ” Mi prendo una pausa”L’ex gieffino, ha postato una frase, che ha suscitato tante domande nei tantissimi fan che lo seguono. Zorzi, ha pubblicato una stories, sul proprio profilo instagram, in cui annuncia, di volersi staccare dai social, almeno per un po, postando la frase: “Oggi pausa social. Per tutti: Stop work”. Tommaso Zorzi,spiazza i tanti fan che lo seguono: ” ... Leggi su formatonews (Di domenica 21 marzo 2021), vincitore dell’ultima edizione del Grande Fratello Vip, e opinionista dell’Isola dei Famosi, insieme ad Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, nelle ore scorse ha lasciato i propri fan con il fiato sospeso.: ” Mi prendo una”L’ex gieffino, ha postato una frase, che ha suscitato tante domande neissimi fan che lo, ha pubblicato una stories, sul proprio profilo instagram, in cui annuncia, di volersi staccare dai social, almeno per un po, postando la frase: “social. Per tutti: Stop work”.fan che lo: ” ...

Advertising

VanityFairIt : Reduce dal successo del «Grande Fratello Vip», Stefania Orlando parla del ritorno alla vita di tutti i giorni, del… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - redazioneiene : Questa volta siamo noi a sentire i rumori del circo! Martedì a #LeIene arriva l’attesissimo scherzo di… - houseofpaola : Stavo pensando a quanto Tommaso Zorzi faccia bene a questo mondo e me ne rendo conto in primis su me stessa perché… - BABYM582 : RT @alexiuss11: io non vorrei vantarmi sempre di essere fan di Tommaso Zorzi ma oggettivamente come si può non farlo?#isola #tzvip #tommaso… -