Scammer PlayStation 5 nuovamente all' opera | hackerati gli account Twitter di una dirigente NHS

Leggi su eurogamer

(Di domenica 21 marzo 2021) Unadell'NHS, il Servizio Sanitario Nazionale dell'Inghilterra, Helen Bevan, ha recentemente subito un attacco hacker e ha perso il possesso dei suoi due. Cosa hanno fatto questi hacker, una volta entrati in possesso di due profili da oltre 100mila followers combinati? Li hanno sfruttati per promuovere delle finte vendite di5. La Bevan credeva di aver attivato l'autenticazione a due fattori e si sentiva al sicuro, ma così non è stato e ne ha pagato le conseguenze: gli hacker sono riusciti ad entrare nei suoi profili, undi lavoro da 97mila follower e uno dedicato al suo gatto da oltre 36mila follower, cambiando le mail e i numeri di telefono associati. In seguito, hanno ripulito i profili di tutti i tweet e i follower, ...