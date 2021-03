Roma-Napoli, Ibanez ammonito: era diffidato, salta il Sassuolo (Di domenica 21 marzo 2021) Roger Ibanez è stato ammonito nel primo tempo di Roma-Napoli e salterà il prossimo impegno dei giallorossi contro il Sassuolo. Il difensore centrale sudamericano, infatti, figurava nell’elenco di chi era diffidato in vista del prossimo match che si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e così sarà destinato a non scendere in campo lasciando Fonseca orfano di un difensore. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 21 marzo 2021) Rogerè statonel primo tempo die salterà il prossimo impegno dei giallorossi contro il. Il difensore centrale sudamericano, infatti, figurava nell’elenco di chi erain vista del prossimo match che si disputerà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e così sarà destinato a non scendere in campo lasciando Fonseca orfano di un difensore. SportFace.

