Paura & propaganda | la ricetta del potere di Putin

Da dove deriva il potere insormontabile di Vladimir Putin? James Rodgers, giornalista britannico che ha vissuto e lavorato in Russia (e la racconta da trent'anni) offre uno spunto di riflessione. Putin è stato, agli occhi di molti, il fautore della rinascita economica dopo il crollo del regime sovietico. L'elettorato impoverito chiedeva sicurezza economica e stabilità e lui ha provveduto a fornire entrambi dal 2000 al 2008; coloro che hanno vissuto sulla propria pelle il crollo dell'U gli sono grati per aver risollevato il Paese. Eppure, quel successo non può garantirgli credito eterno, specie a fronte della stagnazione economica che ha caratterizzato la Russia nell'ultima decade. I giovani russi di oggi non hanno conosciuto l'instabilità e la povertà del tramonto dell'U, e la promessa di sicurezza offerta da Putin non ...

