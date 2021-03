Necci Federalberghi | Delusi da Draghi | migliaia falliranno

Leggi su romadailynews

(Di domenica 21 marzo 2021) – “Dopo il dl sostegni siamo fortementee non ne capiamo il senso. Aiutare con pochidi euro aziende che hanno perso milioni di fatturato oltre che essere inutile è spreco di denaro pubblico”. Così Roberto, vice presidente diRoma e presidente del centro studi dell’associazione, in un’intervista esclusiva al quotidiano online LabParlamento.it. “Comeabbiamo presentato in audizione una serie di proposte dal contributo a fondo perduto per aziende chiuse da oltre un anno a vari tipi di sgravi fiscali nonché sostegno per le locazioni. Tutte richieste che sono state parzialmente accolte ed in una misura insufficiente per sostenere il comparto sino alla ripartenza. Per queste misure errate molte aziende non riapriranno più e li sarà il dramma. Un giudizio, ...