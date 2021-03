Napoli, il rinnovo di Insigne non è una priorità per De Laurentiis (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo il Corriere de Mezzogiorno, il rinnovo del contratto di Insigne non sarebbe una priorità per De Laurentiis Lorenzo Insigne sta disputando una stagione straordinaria, dimostrando anche un grande spirito di sacrificio, continuità e maturità. Il calciatore partenopeo, insostituibile per Gattuso, ha già siglato 13 goal e fornito 4 assist ai suoi compagni in campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 21 marzo 2021) Secondo il Corriere de Mezzogiorno, ildel contratto dinon sarebbe unaper DeLorenzosta disputando una stagione straordinaria, dimostrando anche un grande spirito di sacrificio, continuità e maturità. Il calciatore partenopeo, insostituibile per Gattuso, ha già siglato 13 goal e fornito 4 assist ai suoi compagni in campionato Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

