Napoli fa il colpo | doppietta di Mertens e la Roma va ko

(Di domenica 21 marzo 2021)esterno delall'Olimpico contro laimportante per la squadra di Gattuso che si avvicina alla zona Champions: ora è -2 dalla coppia formata da Juve e Atalanta. Decide unadiche segna due volte nel primo tempo, su punizione e di testa, raggiungendo quota cento gol in Serie A con la maglia del. Terza vittoria di fila per Gattuso. È invece il secondo ko consecutivo in campionato per la, che resta al sesto posto della classifica.caption id="attachment 1111117" align="alignnone" width="594" (Getty Images)/caption ITA Sport Press.

... Carles Perez, Mayoral e Calafiori 47' - Primo ammonito per il: il giallo lo prende Zielinski per un fallo a metà campo 46' - Inizia il secondo tempo. Subitodi testa di Pellegrini ma ...Dovrà farci i conti una Paganese che mercoledì ha piazzato però unsalvezza molto importante, ... I padroni di casa allenati da Lello Discenderanno in campo con un 3 - 5 - 2 e questo ...HIGHLIGHTS ROMA NAPOLI – Altra sconfitta per la Roma che non riesce a scrollarsi di dosso il tabù ‘big match’ e fa un enorme passo indietro nella corsa Champions. All’Olimpico il Napoli si impone per ...Il Napoli vince 2-0 all’Olimpico con una strepitosa doppietta di Mertens, in gol nel primo tempo prima su punizione e poi con un gran colpo di testa - e stacca la Roma nel derby per la rincorsa alla ...