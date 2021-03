"Meno partenze, meno morti". Immigrazione e ong, i numeri che scagionano Salvini (Di domenica 21 marzo 2021) Strana Nazione è quella in cui a finire sotto processo è un ex ministro come Matteo Salvini che - conti alla mano - con i suoi decreti sicurezza ha evitato un'ecatombe di vite umane nella rotta Mediterranea, ha contrastato gli interessi degli scafisti permettendo, allo stesso tempo, un notevole risparmio di risorse per le casse dello Stato. La prova? Sta tutta nei dati: se nei primi tre mesi del 2018 erano stati 6.161 gli immigrati sbarcati in Italia (e addirittura 24.278 nel primo trimestre del 2017), nei primi tre mesi del 2019 - con la stretta sancita dall'allora titolare del Viminale - in Italia ne sbarcarono solo 398. Il corollario? Il motto «meno partenze, meno morti in mare» si è tradotto in un "risparmio" di vite della traversata: dalle 2874 vittime del 2017 ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 21 marzo 2021) Strana Nazione è quella in cui a finire sotto processo è un ex ministro come Matteoche - conti alla mano - con i suoi decreti sicurezza ha evitato un'ecatombe di vite umane nella rotta Mediterranea, ha contrastato gli interessi degli scafisti permettendo, allo stesso tempo, un notevole risparmio di risorse per le casse dello Stato. La prova? Sta tutta nei dati: se nei primi tre mesi del 2018 erano stati 6.161 gli immigrati sbarcati in Italia (e addirittura 24.278 nel primo trimestre del 2017), nei primi tre mesi del 2019 - con la stretta sancita dall'allora titolare del Viminale - in Italia ne sbarcarono solo 398. Il corollario? Il motto «in mare» si è tradotto in un "risparmio" di vite della traversata: dalle 2874 vittime del 2017 ...

Advertising

Giusepp03241991 : RT @GiancarloDeRisi: Meno partenze meno morti in mare. I dati parlano chiaro a favore del Capo leghista, ma per le Ong la colpa non è mai l… - TerzoTempo54 : RT @GiancarloDeRisi: Meno partenze meno morti in mare. I dati parlano chiaro a favore del Capo leghista, ma per le Ong la colpa non è mai l… - SemperAdamantes : RT @GiancarloDeRisi: Meno partenze meno morti in mare. I dati parlano chiaro a favore del Capo leghista, ma per le Ong la colpa non è mai l… - Stefy65093574 : RT @GiancarloDeRisi: Meno partenze meno morti in mare. I dati parlano chiaro a favore del Capo leghista, ma per le Ong la colpa non è mai l… - GiorgioCarbon12 : RT @GiancarloDeRisi: Meno partenze meno morti in mare. I dati parlano chiaro a favore del Capo leghista, ma per le Ong la colpa non è mai l… -