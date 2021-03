Le previsioni meteo di lunedì 22 marzo (Di domenica 21 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole sparse sul versante adriatico. Condizioni di marcata instabilità al Sud. – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nuvole sparse al Centro e al Sud, con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno la Romagna con possibili piovaschi. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Nuvole sparse sul quadrante adriatico con possibili rovesci Instabile sul versante adriatico della penisola con nuvole sparse e possibili rovesci. Cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico e sulla Sardegna. Le temperature non faranno ... Leggi su newsmondo (Di domenica 21 marzo 2021) – Cielo in prevalenza sereno al Nord, al Centro nuvole sparse sul versante adriatico. Condizioni di marcata instabilità al Sud. – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali, nuvole sparse al Centro e al Sud, con addensamenti compatti e rovesci anche di moderata intensità. Nord – Cielo in prevalenza sereno sulle regioni settentrionali Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso al Nord con ampi soleggiamenti su quasi tutto il settore. Possibili addensamenti interesseranno la Romagna con possibili piovaschi. Le temperature faranno registrare un lieve aumento con le massime che raggiungeranno i 15 gradi. Centro – Nuvole sparse sul quadrante adriatico con possibili rovesci Instabile sul versante adriatico della penisola con nuvole sparse e possibili rovesci. Cielo in prevalenza sereno sul versante adriatico e sulla Sardegna. Le temperature non faranno ...

