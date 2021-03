India | l’ambasciatore sigla l’accordo sul solare | l’Italia entra nell’Isa

Leggi su ildenaro

(Di domenica 21 marzo 2021)aderisce alla International Solar Alliance (ISA).è statoto oggi dald’Italia in, Vincenzo de Luca, presso la sede di Jawaharlal Nehru Bhawan del Ministero degli Affari Esterino. L’ISA, il cui Segretariato ha sede a Delhi, è stata lanciata a Parigi nel 2015 dal Primo Ministro Modi in occasione della Conferenza ONU sui cambiamenti climatici COP21 con l’obiettivo di creare una piattaforma per lo sviluppo di tecnologie per la produzione di energiae per accrescere lo sviluppo sostenibile e rafforzare la sicurezza energetica, nonché l’accesso all’energia ai paesi in via di sviluppo. L’adesione delall’ISA avviene in un anno cruciale per il nostro paese, presidente del G20 e co-presidente ...