Il muro di gomma | come la scuola rigetta ogni cambiamento

«Allineare il calendario scolastico alle esigenze della pandemia»: Mario Draghi ha detto proprio così, il 21 febbraio scorso, presentando in Senato il programma del suo governo. E il cuore di molti italiani si è scaldato, quando il premier ha ricordato che «su circa un milione e 600mila studenti di scuola superiore, nella prima settimana di febbraio solo il 61 per cento ha avuto assicurato il servizio della didattica a distanza», e che, perciò, «non solo dobbiamo tornare a un normale orario scolastico, ma dobbiamo fare il possibile per recuperare le ore di didattica in presenza perse nello scorso anno». Che succede appena un mese dopo? Succede che, secondo le indiscrezioni trapelate sui media e non smentite, il piano del ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi sarebbe l'ennesima ammuina, per cambiare la scuola lasciandola così com'è.

