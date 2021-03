Gianfranco Funari, chi è la figlia Carlotta e qual è stata la sua battaglia (Di domenica 21 marzo 2021) . Nata dall’amore del giornalista e conduttore televisivo con la prima moglie, Carlotta si è resa protagonista, negli anni scorsi, di uno scontro con la vedova di Funari, Morena Zapparoli. Scopriamo di più su cosa successe all’epoca e su quale fu il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di domenica 21 marzo 2021) . Nata dall’amore del giornalista e conduttore televisivo con la prima moglie,si è resa protagonista, negli anni scorsi, di uno scontro con la vedova di, Morena Zapparoli. Scopriamo di più su cosa successe all’epoca e sue fu il L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

Gubba20488571 : RT @domenicalive: Carlotta Funari ci ha scritto una lettera: 'Per tutti voi è il grande Gianfranco, per me è soltanto papà' #DomenicaLive h… - domenicalive : Carlotta Funari ci ha scritto una lettera: 'Per tutti voi è il grande Gianfranco, per me è soltanto papà'… - BISLACCO3 : RT @Fanclub_dUrso: Oggi a #domenicalive -S.Milo dopo lo scherzo sul vaccino -P.Pellegrino in studio dopo il tumore operato d’urgenza -M.Fu… - Mattiabuonocore : Morena Funari:”Io sono stata più fortunata, Gianfranco non mi ha mai tradita”. D’Urso: “Anche lei (l’altra moglie t… - DomenicaLiveFan : RT @domenicalive: Oggi sarebbe stato il compleanno del grande Gianfranco Funari, a #DomenicaLive lo ricordiamo insieme alle sue due mogli M… -