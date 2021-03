GF Vip 5, le foto di Dayane Mello e Leonardo Di Caprio (Di domenica 21 marzo 2021) Dayane Mello e Leonardo Di Caprio al mare insieme. Pensati che si tratti solo dell’inizio di una barzelletta? Ebbene no, in quanti gli scatti di cui vi stiamo parlando, risalgono al 2013 e sono online da quell’anno, ma a ricollegare la ragazza alla modella brasiliana del Grande Fratello Vip è stato @IlMenestrelloh, il quale ha postato sui social le foto in questione corredate da questa didascalia: “Dayane Mello e Leonardo di Caprio nel 2013. Dovrebbe essere lei. Guardate il tatuaggio del delfino”. Leonardo Di Caprio e Dayane Mello nel 2013 Infatti, come accennato sopra, l’indiscrezione lanciata sul web si è rivelata essere positiva: quella ragazza è proprio ... Leggi su anticipazionitv (Di domenica 21 marzo 2021)Dial mare insieme. Pensati che si tratti solo dell’inizio di una barzelletta? Ebbene no, in quanti gli scatti di cui vi stiamo parlando, risalgono al 2013 e sono online da quell’anno, ma a ricollegare la ragazza alla modella brasiliana del Grande Fratello Vip è stato @IlMenestrelloh, il quale ha postato sui social lein questione corredate da questa didascalia: “dinel 2013. Dovrebbe essere lei. Guardate il tatuaggio del delfino”.Dinel 2013 Infatti, come accennato sopra, l’indiscrezione lanciata sul web si è rivelata essere positiva: quella ragazza è proprio ...

