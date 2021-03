Doppietta di Mertens | il Napoli domina all' Olimpico | Roma piegata

(Di lunedì 22 marzo 2021) Ilsi rilancia per la zona Champions con una prova di forza e personalità e conferma la cronica idiosincrasia dellanegli scontri diretti al vertice. Con unadi, a segno su punizione e di testa nel primo tempo, i partenopei piegano 2-0 la squadra di Fonseca che vede allontanarsi sempre di più la zona per un posto illustre in Europa sbendo adesso anche il ritorno della Lazio, distanziata di un punto per il sesto posto. Determinata nelle coppe europee, lasi scioglie in campionato ma mai i meriti del flop nella notte silenziosa dell'vanno al, capace di interpretare la sfida pareggio nella giusta maniera, sempre attenta e padrona del campo. Ilvola a 53 punti, al quinto posto e a due lunghezze ...

Ultime Notizie dalla rete : Doppietta Mertens

ROMA - Altro tracollo della Roma in un big match. La squadra di Paulo Fonseca ha perso contro il Napoli per 2 a 0 per ladinel primo tempo. Adesso il bilancio negli scontri diretti è ancora più allarmante : solamente tre punti guadagnati su ventisette a disposizione . La zona Champions si allontana ...Le immagini della vittoria per 2 - 0 del Napoli sul campo della Roma: due gol per DriesUltima giornata di campionato prima della sosta per la Nazionale. Scopriamo insieme in che condizioni è la classifica prima della corsa finale. Apre la giornata Parma-Genoa in una sfida fondamentale p ...Vittoria fondamentale per gli azzurri, ai quali basta una doppietta del belga nel 1° tempo per imporsi ... e alla ritrovata leadership e qualità tecnica in campo di Koulibaly e Mertens. Dal belga, ...