Dall’Inghilterra | su Lucas Vazquez ci sono anche l’Arsenal e il Tottenham

Leggi su alfredopedulla

(Di domenica 21 marzo 2021) Non solo la Juventus, che come emerso nelle ultime settimane sarebbe interessata al possibile parametro zero del Real Madrid,, come riportato da Mirror, arriva infatti la notizia chele due londinesi Arsenal estarebbero monitorando la situazione del classe ’91 spagnolo. Foto: sito Real Madrid L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.