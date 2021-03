Cari Giorgetti e Moles | attenzione all' offensiva cinese sui media e fibra

(Di domenica 21 marzo 2021) A rivelarlo è il quotidiano La Verità , che spiega come il colossoleader nel 5G già nel ... Un approccio che questa settimana, come raccontato da Formiche.net , è stato abbracciato anche da ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Cari Giorgetti

Formiche.net

... oggi guidato da Giancarlo" i cui controlli possono essere anche retroattivi. Nel suo discorso di insediamento al Senato il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva ribadito con forza ...... che ha strappato via all'affetto dei loroe tutta la comunità 28 concittadini. Sempre in ... A Bellaria Igea Marina il Sindaco Filippo, accompagnato dal Segretario comunale Danilo Fricano ..."Carissimo Salvini, spero tanto e speriamo tantissimo che darai una giusta svolta al tuo modo di vivere questa preziosa vita terrena. 'Perché è amando che salveremo l'Umanità', testimonia Raoul Foller ...Il ministro dell’Innovazione intende far arrivare la connessione veloce a tutti gli italiani entro il 2026. Avrà a disposizione più di 40 miliardi del Recovery Plan, ma «non sono più ammessi ritardi».