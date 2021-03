Bruno Vespa a Porta a Porta dimostra di non conoscere la differenza tra infezione e malattia (Di domenica 21 marzo 2021) Servizio pubblico, rete ammiraglia, si parla negli studi di Porta a Porta del vaccino e della sua efficacia. Ospite di Bruno Vespa è il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. L’estratto di video che compare sotto è diventato virale e gira sui social per sostenere che “con i vaccini si è infetti !” – il titolo del video – ma, ancora una volta, la Rai sta facendo un disservizio al pubblico. Il modo in cui Bruno Vespa risponde a Giovannini, che prova a spiegare la situazione, non è solo fuori luogo ma dimostra in maniera inequivocabile che il conduttore non sa la differenza malattia infezione né come un vaccino – qualsiasi, non solo quello anti Covid – agisca in relazione ai due ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 21 marzo 2021) Servizio pubblico, rete ammiraglia, si parla negli studi didel vaccino e della sua efficacia. Ospite diè il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini. L’estratto di video che compare sotto è diventato virale e gira sui social per sostenere che “con i vaccini si è infetti !” – il titolo del video – ma, ancora una volta, la Rai sta facendo un disservizio al pubblico. Il modo in cuirisponde a Giovannini, che prova a spiegare la situazione, non è solo fuori luogo main maniera inequivocabile che il conduttore non sa lané come un vaccino – qualsiasi, non solo quello anti Covid – agisca in relazione ai due ...

