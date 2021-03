28 Posti – Milano (Di lunedì 22 marzo 2021) 28 Posti Via Corsico, 1 – 20144 Milano Tel. 02/8392377 Sito Internet: www.28Posti.org Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 12/16€, primi 18/20€, secondi 18/28€, dolci 12€ Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTA28 Posti si conferma anche quest’anno un valido indirizzo dei Navigli dove mangiare una cucina d’impronta mediterranea. La proposta di Marco Ambrosino, giovane chef di Procida, è moderna, creativa e stagionale, con la missione di raccontare la storia delle nostre origini gastronomiche attraverso una ricerca di prodotti dimenticati. Oltre alla scelta à la carte, ci sono tre percorsi degustazione che rendono bene l’idea di cucina dello chef: 5, 8 e 10 assaggi rispettivamente a 60, 80 e 90 euro. Dopo dei piccoli amuse bouche – gnocco fritto con crema di pomodoro rosso, un piccolo macaron con crema di ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 22 marzo 2021) 28Via Corsico, 1 – 20144Tel. 02/8392377 Sito Internet: www.28.org Tipologia: creativa Prezzi: antipasti 12/16€, primi 18/20€, secondi 18/28€, dolci 12€ Giorno di chiusura: Lunedì; Martedì a pranzo OFFERTA28si conferma anche quest’anno un valido indirizzo dei Navigli dove mangiare una cucina d’impronta mediterranea. La proposta di Marco Ambrosino, giovane chef di Procida, è moderna, creativa e stagionale, con la missione di raccontare la storia delle nostre origini gastronomiche attraverso una ricerca di prodotti dimenticati. Oltre alla scelta à la carte, ci sono tre percorsi degustazione che rendono bene l’idea di cucina dello chef: 5, 8 e 10 assaggi rispettivamente a 60, 80 e 90 euro. Dopo dei piccoli amuse bouche – gnocco fritto con crema di pomodoro rosso, un piccolo macaron con crema di ...

