Vaccini, più Pfizer e zero scorte: il piano per evitare la frenata ad aprile (Di domenica 21 marzo 2021) Ci sono oltre 4 milioni di dosi di Vaccini anti Covid in consegna e 2 sono ferme nei frigoriferi: l?accelerazione ora è possibile, ma il buco nero rischia di crearsi ad aprile. Per...

Ultime Notizie dalla rete : Vaccini più Vaccino Covid Italia, obiettivo 500mila dosi al giorno L'obiettivo - ha quindi ribadito - è 500mila vaccini dalla terza settimana di aprile, poi se siamo ancora più bravi cercheremo di incrementarli ancora più avanti". Riguardo alle vaccinazioni, "non ci ...

Finalmente avvertiamo di avere un governo - di Guido Puccio La riflessione più importante, e solo alla apparenza elementare, emersa dalle risposte di Draghi ... dalla disponibilità dei vaccini da reperire in ogni caso, alla organizzazione della logistica che ha ...

