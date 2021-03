Udinese Lazio | sfida di qualità a centrocampo | De Paul vs Luis Alberto

(Di sabato 20 marzo 2021) Il match travedrà anche una supera livello tecnico a: quella tra Rodrigo DeHa già segnato due volte contro l’, chissà che non possa riprovarci., come Immobile, è un castigatore per i bianconeri. Ieri è stato premiato al Gran Galà AIC come migliore centrocampista, è uno dei migliori suggeritori in Serie A con Calhanoglu e De. Il Corriere dello Sport mette a confronto lo spagnolo e l’argentino, protagonisti del match di domani alla Dacia Arena. LEGGI LA NOTIZIA COMPLETA SUNEWS 24 Latra i due potrebbe essere la chiave una delle chiavi del match....

Il match travedrà anche una super sfida a livello tecnico a centrocampo: quella tra Rodrigo De Paul e Luis Alberto Ha già segnato due volte contro l', chissà che non possa riprovarci. Luis ...Bisogna arrivare tra le prime quattro: vincere con l'per rimanere attaccati all'ultimo vagone che può portare di nuovo in giro per il continente. Servono i gol del bomber della, a secco ...Immobile è a secco da cinque gare ma l’Udinese l’ha colpia nove volte in undici partite ... Non è nuovo a momenti di stallo, ma si è sempre rigenerato. La Lazio, senza il suo bomberissimo, soffre. Ha ...Non è facile individuare la sfida più affascinante della domenica (in senso stretto) di Serie A. Il lunch match del ‘Bentegodi’ promette emozioni perché Juric, che fu vice di Gasperini al Palermo e al ...