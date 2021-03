Tommaso Zorzi rinnegato dal padrone si casa (Di sabato 20 marzo 2021) Freschissimo di vittoria al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi è in cerca di una nuova casa a Milano e l’aveva anche trovata, ma sono sopraggiunti dei problemi con il proprietario. Aria di cambiamento in questo periodo per Tommaso Zorzi. Uscito dalla casa più spiata d’Italia con la vittoria in tasca, opinionista all’Isola dei famosi, pieno di progetti in divenire, l’influencer era pronto anche a cercare una nuova abitazione Articolo completo: dal blog SoloDonna Leggi su solodonna (Di sabato 20 marzo 2021) Freschissimo di vittoria al Grande Fratello Vip 5,è in cerca di una nuovaa Milano e l’aveva anche trovata, ma sono sopraggiunti dei problemi con il proprietario. Aria di cambiamento in questo periodo per. Uscito dallapiù spiata d’Italia con la vittoria in tasca, opinionista all’Isola dei famosi, pieno di progetti in divenire, l’influencer era pronto anche a cercare una nuova abitazione Articolo completo: dal blog SoloDonna

