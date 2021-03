Terremoto in Giappone, scossa di magnitudo 7: pericolo Tsunami (Di sabato 20 marzo 2021) Forte Terremoto oggi sabato 20 marzo di magnitudo 7 e allerta Tsunami in Giappone. La scossa è stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia)... Leggi su leggo (Di sabato 20 marzo 2021) Forteoggi sabato 20 marzo di7 e allertain. Laè stata registrato nella regione del Tohoku, a nord est di Tokyo, alle 18.09 ora locale (le 10.09 in Italia)...

rtl1025 : ?? Forte #terremoto di magnitudo 7 e allerta #tsunami in #Giappone. La scossa è stata registrata a nord est di… - RaiNews : Forte #Terremoto di magnitudo 7 e allerta tsunami in #giappone - SkyTG24 : Giappone, scossa magnitudo 7 a nord-est di Tokyo, allerta tsunami - Daniele91Nap : Eruzioni #Etna ogni 2 giorni Eruzione del vulcano #Fagradalsfjall in Islanda dopo 800 anni Terremoto in Giappone 7… - stefania_2020 : RT @Libero_official: #Terremoto in #Giappone, magnitudo 7.2. Allarme #tsunami nella regione di #Sendai, 10 anni esatti dopo il disastro nuc… -

Ultime Notizie dalla rete : Terremoto Giappone Forte terremoto in Giappone, allarme tsunami Il sisma è stato registrato nel nordest Una forte di scossa di terremoto, la cui magnitudo è stata al momento quantificata in 7.2 della scala Richter, è stata registrata nel nordest del Giappone. Le ...

Terremoto in Giappone, è allerta tsunami la Repubblica Fortissima scossa di terremoto in Giappone, magnitudo 7.0. Lanciata l’allerta tsunami Una fortissima scossa di terremoto di magnitudo 7.0 si è verificata alle 18:09 del 20 marzo (le 10:09 in Italia) a pochi km a largo delle coste del Giappone. Il sisma è stato localizzato a 69 ...

L'epicentro al largo della costa nordorientale. Ci sarebbe stata un'onda alta un metro Una forte di scossa di terremoto, la cui magnitudo è stata quantificata in 7.2 della scala Richter, è stato registrato nel nordest del Giappone. Ci sarebbe stato uno tsunami di un metro. Secondo le pr ...

