Tangenti a Milano oltre 100 gli imputati (Di sabato 20 marzo 2021) La maxi inchiesta della Procura di Milano denominata ‘’mensa dei poveri’’ è basata su un presunto sistema di Tangenti, appalti pilotati, nomine e finanziamenti illeciti, l’udienza preliminare si è tenuta ieri davanti al gup Natalia Imarisio, 102 sono le persone imputate e indagate. oltre le Tangenti quali sono i reati contestati dalla Procura di Milano? Leggi su periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) La maxi inchiesta della Procura didenominata ‘’mensa dei poveri’’ è basata su un presunto sistema di, appalti pilotati, nomine e finanziamenti illeciti, l’udienza preliminare si è tenuta ieri davanti al gup Natalia Imarisio, 102 sono le persone imputate e indagate.lequali sono i reati contestati dalla Procura di

Ultime Notizie dalla rete : Tangenti Milano Tangenti: al via maxi udienza a Milano ... seguita all'inchiesta in più tranche dei pm Luigi Furno, Adriano Scudieri e Silvia Bonardi, hanno chiesto di entrare anche una decina di parti civili, tra cui il Comune di Milano, quello di ...

Parte il maxi procedimento "Mensa dei Poveri": oltre 100 gli imputati - Milano Post ...un centinaio gli imputati nel procedimento ribattezzato "Mensa dei poveri" sul presunto sistema di tangenti, nomine pilotate, appalti truccati e finanziamento illecito in Lombardia. Il gup di Milano, ...

Tangenti: al via maxi udienza Milano - Ultima Ora Agenzia ANSA Tangenti a Milano oltre 100 gli imputati tangenti a Milano maxi udienza tenuta nella fiera di Milano oltre 100 imputati coinvolti anche parlamentari di forza Italia ...

Tangenti in Nigeria: tutti assolti al processo contro Eni e Shell La sentenza emessa ieri dal tribunale di Milano al termine di un processo durato tre anni assolve pienamente Eni, Shell e tutti gli imputati accusati di aver pagato una tangente di oltre 1 miliardo di ...

