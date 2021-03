Orso scappa dalla gabbia e insegue un pedone per strada: il video girato nella città russa (Di sabato 20 marzo 2021) nella città siberiana di Nizhnevartovsk, in Russia, un pedone è stato rincOrso per alcuni metri da un Orso scappato da una gabbia di un privato. La corsa dell’animale si è fermata quando nell’inseguimento ha cercato di attraversare la strada, ma è stato colpito da un autobus in corsa. L’uomo non ha riportato ferite, mentre l’Orso è stato catturato, curato e riconsegnato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021)siberiana di Nizhnevartovsk, in Russia, unè stato rincper alcuni metri da unto da unadi un privato. La corsa dell’animale si è fermata quando nell’inseguimento ha cercato di attraversare la, ma è stato colpito da un autobus in corsa. L’uomo non ha riportato ferite, mentre l’è stato catturato, curato e riconsegnato L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

