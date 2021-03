Milan, Tomori da scommessa a occasione: ora il riscatto dal Chelsea (Di sabato 20 marzo 2021) Tomori da scommessa è diventata la vera occasione del Milan per la prossima sessione di calciomercato: le ultime e la cifra da pagare Fikayo Tomori sta convincendo tutti sin da quando ha fatto il proprio esordio al Milan dopo il suo arrivo a gennaio dal Chelsea, il centrale inglese ( di origini canadesi) è stato il migliore in campo anche nello sfortunato match contro il Manchester United che ha visto il Diavolo dover abbandonare anzitempo la competizione europeo. PER TUTTE LE NOTIZIE SUL Milan VAI SU MilanNEWS24 Ora per Maldini e Massara appare palese l’occasione di poter fidelizzare a titolo definitivo uno dei più promettenti difensori del palcoscenico europeo a prescindere dal prezzo, comunque moderatamente alto, ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021)daè diventata la veradelper la prossima sessione di calciomercato: le ultime e la cifra da pagare Fikayosta convincendo tutti sin da quando ha fatto il proprio esordio aldopo il suo arrivo a gennaio dal, il centrale inglese ( di origini canadesi) è stato il migliore in campo anche nello sfortunato match contro il Manchester United che ha visto il Diavolo dover abbandonare anzitempo la competizione europeo. PER TUTTE LE NOTIZIE SULVAI SUNEWS24 Ora per Maldini e Massara appare palese l’di poter fidelizzare a titolo definitivo uno dei più promettenti difensori del palcoscenico europeo a prescindere dal prezzo, comunque moderatamente alto, ...

