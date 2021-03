Madame, drammatico retroscena del passato: “I miei compagni mi prendevano di mira” (Di sabato 20 marzo 2021) La cantante Madame, dopo Sanremo, torna a far parlare di sé per il drammatico retroscena del suo passato, svelato al Corriere della Sera. Madame. Fonte: InstagramNel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantante Madame ha svelato un drammatico retroscena del proprio passato. Un fatto duro che l’ha segnata irreparabilmente negli anni della sua adolescenza. “I miei compagni mi prendevano di mira” ha dichiarato. Ma non è tutto, perché stando a quanto raccontato dalla cantante stessa, gli episodi di bullismo che ha dovuto affrontare si sono spinti ben oltre alle prese in giro. Ecco cosa ha raccontato. Il successo dopo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 20 marzo 2021) La cantante, dopo Sanremo, torna a far parlare di sé per ildel suo, svelato al Corriere della Sera.. Fonte: InstagramNel corso di una recente intervista rilasciata al Corriere della Sera, la cantanteha svelato undel proprio. Un fatto duro che l’ha segnata irreparabilmente negli anni della sua adolescenza. “Imidi” ha dichiarato. Ma non è tutto, perché stando a quanto raccontato dalla cantante stessa, gli episodi di bullismo che ha dovuto affrontare si sono spinti ben oltre alle prese in giro. Ecco cosa ha raccontato. Il successo dopo ...

Ultime Notizie dalla rete : Madame drammatico Madame e il dramma vissuto di recente: "Mi calpestavano mentre ero priva di sensi" Ha conquistato il Festival di Sanremo come unica rapper di sesso femminile. Si chiama Francesca Calearo e in arte è Madame. Scopriamo il drammatico passato di questa giovanissima cantautrice veneta? L'articolo Madame e il dramma vissuto di recente: "Mi calpestavano mentre ero priva di sensi" proviene da ...

Solo la parola rende uguali A pronunciare questi ammirati giudizi furono rispettivamente Voltaire, Madame de Staël e John ...lo dobbiamo fare con più forza di sempre in questo momento della nostra storia reso così drammatico ...

