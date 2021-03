Joe Biden scivola per tre volte sulla scala dell’Air Force One: il video fa il giro del web (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente degli Stai Uniti Joe Biden è scivolato più volte mentre saliva i gradini dell’Air Force One, l’aereo presidenziale. Biden stava percorrendo le scale dell’aereo per lasciare la Joint Base Andrews e raggiungere Atlanta. Ma, nel salire i gradini, il presidente degli Usa ha perso l’equilibrio per ben due volte di seguito; cadendo nuovamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip. Leggi su velvetgossip (Di sabato 20 marzo 2021) Il presidente degli Stai Uniti Joeto piùmentre saliva i gradiniOne, l’aereo presidenziale.stava percorrendo le scale dell’aereo per lasciare la Joint Base Andrews e raggiungere Atlanta. Ma, nel salire i gradini, il presidente degli Usa ha perso l’equilibrio per ben duedi seguito; cadendo nuovamente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

