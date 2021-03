Isola dei Famosi 2021, Valerio Scanu contro Akash Kumar (Di sabato 20 marzo 2021) L’Isola dei Famosi è appena iniziata ma appare già chiaro chi sono i concorrenti che potrebbero regalarci gli episodi e gli scontri più drammatici. Abbiamo appreso che Akash Kumar ha dichiarato di voler lasciare l’Honduras e, dunque, abbandonare L’Isola dei Famosi dopo le frecciatine di Tommaso Zorzi. Ma, a quanto pare, il modello indiano sembra avere un bel caratterino, nello specifico, anche Valerio Scanu si sarebbe scagliato contro di lui, rivelando quanto accaduto. Akash Kumar contro Tommaso Zorzi “La mia Isola io l’ho già vinta, posso andare via. Ho chiesto agli altri naufraghi di nominarmi perché va bene così – avrebbe riferito Akash ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 20 marzo 2021) L’deiè appena iniziata ma appare già chiaro chi sono i concorrenti che potrebbero regalarci gli episodi e gli scontri più drammatici. Abbiamo appreso cheha dichiarato di voler lasciare l’Honduras e, dunque, abbandonare L’deidopo le frecciatine di Tommaso Zorzi. Ma, a quanto pare, il modello indiano sembra avere un bel caratterino, nello specifico, anchesi sarebbe scagliatodi lui, rivelando quanto accaduto.Tommaso Zorzi “La miaio l’ho già vinta, posso andare via. Ho chiesto agli altri naufraghi di nominarmi perché va bene così – avrebbe riferito...

Advertising

QuiMediaset_it : Ancora un ottimo risultato per l'Isola dei famosi: supera 3.000.000 di spettatori con il 18% di share #isola - QuiMediaset_it : Dopo il debutto boom di lunedì, secondo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi In prima serata su #Canale5 #isola… - IsolaDeiFamosi : Inizia ora la seconda puntata dell'Isola dei Famosi! #isola ?? - rappys1 : Tra telenovelas, GF,isola dei famosi, il programma della D'Urso, gli sfegatati del delirio di una sx ormai perduta,… - Delfino73559301 : RT @MediasetPlay: È tempo di #IsolaParty, dal 22 marzo in streaming con @AndreaDianetti e @ValeriaAngione... Ogni lunedì e giovedì sera, a… -