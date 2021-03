El Shaarawy titolare: sfida il Napoli che poteva essere suo (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Riecco El Shaarawy, l'uomo dei destini incrociati. poteva essere del Napoli, dovrà provare a batterlo per tenere la Roma agganciata al treno Champions. Fonseca lo ha gestito in settimana, ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) ROMA - Riecco El, l'uomo dei destini incrociati.del, dovrà provare a batterlo per tenere la Roma agganciata al treno Champions. Fonseca lo ha gestito in settimana, ...

Advertising

PagineRomaniste : #RomaNapoli, le probabili formazioni e dove vederla: Pellegrini e El Shaarawy dietro Dzeko. Mertens titolare… - FantaConsigli1 : @gianluc70919172 Mmm non lo so. Io metterei Orsolini titolare con El Shaarawy primo panchinaro. Orsolini è in dubbi… - infoitsport : LIVE Parma-Roma - Dzeko titolare, panchina per Cristante. In campo anche El Shaarawy. VIDEO! - MassimoChiaram7 : RT @AnsaRomaLazio: Fonseca: 'Roma stanca, El Shaarawy? Troppe pressioni'. L'allenatore: 'Pedro titolare. Dzeko o Mayoral? Vedremo domani' #… - AnsaRomaLazio : Fonseca: 'Roma stanca, El Shaarawy? Troppe pressioni'. L'allenatore: 'Pedro titolare. Dzeko o Mayoral? Vedremo doma… -