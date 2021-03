Chi è Veronica Peparini | carriera e vita privata dell’insegnante di “Amici”

Leggi su urbanpost

(Di sabato 20 marzo 2021) Insegnante didal 2013,è una ballerina e coreografa di respiro internazionale. Nata a Roma il 25 febbraio 1971,ha compiuto da poco 50 anni. L’età sembra essere, però, solo un numero per la maestra diche sfoggia magnificamente i suoi 168 centimetri di altezza per 57 chili di peso.età, altezza, peso,: tutto sull’insegnante di “” Sorella del coreografo, nonché per anni direttore artistico di, Giulianoinizia a studiare ballo all’età di 11 anni nella scuola di Renato Greco, uno dei personaggi più autorevoli della danza moderna italiana. Si perfezionerà poi nel tempo, studiando anche ...