Caso Open Arms: procura chiede il rinvio a giudizio per Salvini (Di sabato 20 marzo 2021) La procura di Palermo ha chiesto il rinvio a giudizio del leader della Lega Salvini per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo l'accusa, nell'agosto del 2019 Salvini ... Leggi su tg.la7 (Di sabato 20 marzo 2021) Ladi Palermo ha chiesto ildel leader della Legaper i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio. Secondo l'accusa, nell'agosto del 2019...

