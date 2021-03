Benevento, i convocati di Inzaghi: due rientri importanti (Di sabato 20 marzo 2021) Filippo Inzaghi ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Juventus: rientri importanti Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara di domani contro la Juventus. Rientrano Depaoli e Iago Falque anche se la loro presenza potrebbe essere legata soltanto ad una aspetto di supporto morale per la squadra, approfittando della sosta per rientrare a pieno regime. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Tuia,Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne,Tello. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini, Iago Falque Leggi su ... Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Filippoha diramato la lista deiin vista della gara di domani contro la Juventus:Filippo, tecnico del, ha diramato la lista deiin vista della gara di domani contro la Juventus. Rientrano Depaoli e Iago Falque anche se la loro presenza potrebbe essere legata soltanto ad una aspetto di supporto morale per la squadra, approfittando della sosta per rientrare a pieno regime. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVE VAI SU JUVENTUSNEWS24 PORTIERI: Lucatelli, Manfredini, Montipò, Gori. DIFENSORI: Letizia, Depaoli, Barba, Caldirola, Tuia,Foulon, Pastina. CENTROCAMPISTI: Dabo, Viola, Hetemaj, Ionita, Improta, R. Insigne,Tello. ATTACCANTI: Di Serio, Gaich, Caprari, Lapadula, Sau, Moncini, Iago Falque Leggi su ...

Advertising

Max_Mogavero : #Benevento, i convocati di Inzaghi per la gara con la #Juventus: Letizia, Depaoli e Iago Falque non sono partiti co… - ottopagine : Benevento, convocati anche Letizia, Depaoli e Iago Falque #Benevento - anteprima24 : ** #Benevento, i convocati di Inzaghi per la sfida con la Juve ** - bellacaf2110 : Un sito dice che oggi era giornata libera, un altro dice che si stanno allenando in tarda mattinata Un sito dice c… - infoitsport : I convocati del Benevento: Inzaghi deve fare a meno di un ex Fiorentina, out anche un attaccante -