Angeli in corsia | il progetto del cardiologo Gianni Napolitano racconta il Covid con una canzone di Gianluca Capozzi e la copertina di Valeria Corvino

Angeli in corsia, prima di diventare una canzone, è un progetto di solidarietà a un anno dall'inizio della pandemia. Un'idea diventata progetto artistico grazie al cardiologo Gianni Napolitano, che per una volta è passato dall'organo che rende la vita e quello che fa amare, emozionare, vivere. "Una lettera del direttore generale della ASL Napoli 2 Nord Antonio d'Amore ha ispirato questa iniziativa che oggi è diventata una canzone di grande potenza emotiva cantata da Gianluca Capozzi e scritta da Sally Monetti e Bruno Lanza. Durante la pandemia è diventato tutto ancora più urgente e drammatico e abbiamo voluto celebrare questo anno difficilissimo per tutti gli operatori sanitari e il personale ...

