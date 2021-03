Uomini e Donne: è guerra tra gli ex di Gemma Galgani, Maurizio Guerci e Giorgio Manetti (Di venerdì 19 marzo 2021) E’ guerra a distanza tra i due ormai ex cavalieri storici di Uomini e Donne, ovvero Maurizio Guerci e Giorgio Manetti, i quali in comune hanno una conoscenza intima avviata con Gemma Galgani. Di recente Manetti aveva dichiarato di non credere al sedicente rapporto intimo che Maurizio ha confidato di aver avuto con Gemma, al Trono over. Parole al veleno, a cui Guerci ribatte a tono in una nuova intervista concessa a mezzo stampa. Nel nuovo intervento, in particolare, Maurizio invita “il gabbiano” a pensare alla sua vita. Uno scontro infuocato, insomma, quello in corso tra i due ex della Galgani, che vi delucidiamo qui di ... Leggi su anticipazionitv (Di venerdì 19 marzo 2021) E’a distanza tra i due ormai ex cavalieri storici di, ovvero, i quali in comune hanno una conoscenza intima avviata con. Di recenteaveva dichiarato di non credere al sedicente rapporto intimo cheha confidato di aver avuto con, al Trono over. Parole al veleno, a cuiribatte a tono in una nuova intervista concessa a mezzo stampa. Nel nuovo intervento, in particolare,invita “il gabbiano” a pensare alla sua vita. Uno scontro infuocato, insomma, quello in corso tra i due ex della, che vi delucidiamo qui di ...

