Ufficiale: Blind rinnova con l’Ajax fino al 2023 (Di venerdì 19 marzo 2021) Rinnovo in casa Ajax. La società olandese ha comunicato il prolungamento contrattuale di Daley Blind: il difensore, ex Manchester United, ha firmato un contratto fino al 2023. Signed, sealed, done. #HesStayingHome pic.twitter.com/L2TCzNPNIl — AFC Ajax (@AFCAjax) March 19, 2021 Foto: twitter Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Rinnovo in casa Ajax. La società olandese ha comunicato il prolungamento contrattuale di Daley: il difensore, ex Manchester United, ha firmato un contrattoal. Signed, sealed, done. #HesStayingHome pic.twitter.com/L2TCzNPNIl — AFC Ajax (@AFCAjax) March 19, 2021 Foto: twitter Ajax L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Advertising

ori_the_blind : RT @uber_bingo: Non oso immaginare il panico che si creerà su twitter quando lunedì Tommy e Fra, entrambi agli studi di Cologno, ci blesser… - malanovao : @poliziadistato @BLIND_DATA24 @Aifa_ufficiale @Viminale @MinisteroSalute E per altri governi, tutti. Indovina chi s… - BLIND_DATA24 : RT @poliziadistato: ??#fakenews Sta circolando in Rete un falso comunicato dell’Agenzia italiana del farmaco @Aifa_ufficiale dove è comuni… - ori_the_blind : RT @pipp0bau: abbiamo creato #tzvip per risparmiarci la tossicità dell'# ufficiale, non per trovare pazze invasate che ci fanno fare figure… - ori_the_blind : RT @fuoridallhype_: Abbiamo creato questo hashtag perché su quello ufficiale si respirava la stessa aria che da giorni invece troviamo qui.… -