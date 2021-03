Twitter chiede agli utenti come dovrebbe comportarsi con gli account dei politici (Di venerdì 19 marzo 2021) La democrazia passa anche dalla rete. Questo sembra essere il nuovo obiettivo di Twitter che nei prossimi giorni si rivolgerà direttamente agli utenti per chiedere loro una valutazione sulle regole diverse di cui usufruiscono gli account dei leader politici e dei rappresentanti delle istituzioni. Perché, a differenza dei “comuni mortali”, i personaggi che fanno politica godono di privilegi che non sono per tutti, anche sui social. Per questo motivo, il social dei messaggi brevi (anche se ormai non è più solo quello) ha avviato un sondaggio online per chiedere agli utenti una valutazione delle regole degli account Twitter politici. LEGGI ANCHE > Il vaccino Sputnik ti ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 19 marzo 2021) La democrazia passa anche dalla rete. Questo sembra essere il nuovo obiettivo diche nei prossimi giorni si rivolgerà direttamenteperre loro una valutazione sulle regole diverse di cui usufruiscono glidei leadere dei rappresentanti delle istituzioni. Perché, a differenza dei “comuni mortali”, i personaggi che fanno politica godono di privilegi che non sono per tutti, anche sui social. Per questo motivo, il social dei messaggi brevi (anche se ormai non è più solo quello) ha avviato un sondaggio online perreuna valutazione delle regole degli. LEGGI ANCHE > Il vaccino Sputnik ti ...

