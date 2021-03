Tommaso Zorzi, fuori il cachet all’Isola dei Famosi 2021 ed è subito bufera: “Ma siete impazziti?!” (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima il no, poi il sì ufficiale: pochi giorni dopo la vittoria al GF Vip Tommaso Zorzi è finito dritto dritto in un altro reality show seguitissimo. L’influencer milanese che fuori e dentro la Casa ha conquistato tutti con la sua ironia tagliente è infatti opinionista all’Isola dei Famosi 2021. Insieme a Iva Zanicchi in studio e a Elettra Lamborghini, costretta a collegarsi da casa causa Covid, Tommy affianca Ilary Blasi e commenta le avventure dei naufraghi in Honduras. Con uno in particolare, poi, ci sono già evidenti dissapori. Stiamo parlando di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che nel corso della seconda puntata ha attaccato il vincitore del GF Vip e rivelato di voler abbandonare il gioco: “Il trash non mi appartiene e Zorzi deve calare le ali. Io ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Prima il no, poi il sì ufficiale: pochi giorni dopo la vittoria al GF Vipè finito dritto dritto in un altro reality show seguitissimo. L’influencer milanese chee dentro la Casa ha conquistato tutti con la sua ironia tagliente è infatti opinionistadei. Insieme a Iva Zanicchi in studio e a Elettra Lamborghini, costretta a collegarsi da casa causa Covid, Tommy affianca Ilary Blasi e commenta le avventure dei naufraghi in Honduras. Con uno in particolare, poi, ci sono già evidenti dissapori. Stiamo parlando di Akash Kumar, il modello dagli occhi di ghiaccio che nel corso della seconda puntata ha attaccato il vincitore del GF Vip e rivelato di voler abbandonare il gioco: “Il trash non mi appartiene edeve calare le ali. Io ...

Advertising

Parpiglia : @tommaso_zorzi Non è da me dirlo pubblicamente perché sono di parte. Ma sei cresciuto, professionalmente parlando,… - IsolaDeiFamosi : Nome in codice: PAZZESKA MILANO Ruolo: OPINIONISTA UFFICIALE Benvenuto in squadra, Tommaso! ?? ??#Isola… - redazioneiene : “Questi ripensamenti da Opus Dei…”. Solo per voi amici di Twitter, vi regaliamo una delle tante perle di… - lararossi08 : @tommaso_zorzi Ma sei un Signore!!!! Akash tanto bello quanto Falsissimaaaaaa!!!!! - Malvy34087444 : RT @fu_n_n_y: @tommaso_zorzi @LuciachiaraP Amore che ce lo dici a fare? Ormai capiamo ogni tuo gesto e cogliamo ogni sfaccettatura Hai fatt… -