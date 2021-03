Super multa Telepass pari a 2 milioni di euro | l’Agcm spiega perchè

Advertising

Annamaddalenag : @TizianaFerrario Perché noi altri con la fortuna che abbiamo pagheremmo una super multa..... - TirrenoLivorno : ?? EMERGENZA E COMMERCIO. la titolare del locale in via Garibaldi racconta un anno d’inferno iniziato poco dopo l’ap… - iltirreno : ?? Livorno, il racconto della titolare di un bar multata ?? di Cristiana Grasso - Umbria24 : Lavora a nero ma prende reddito di cittadinanza: sanzionata. Super multa al datore di lavoro - _SpaceJay___ : @roccosalad ESATTO. Infatti mia sorella poverina è costretta a rinunciare al lavoro se questa fa così perché di far… -

Ultime Notizie dalla rete : Super multa

Il Tirreno

Chi si reca a lavare l'auto non per esigenze lavorative rischia unadi 400 euro, che scende a ... Offerta Mafra,Dryer, Panno in Microfibra Superfine, ad Alto Grado di Assorbimento e ...Uscito poi dal programma e pronto a lanciare questa linea di oggetti erotici, ha dovuto fare i conti con una fintasalata , confermando in un certo qual modo i sospetti di chi non lo ...Red Magic 6 e 6 Pro sono in arrivo in Europa, Italia inclusa. La gamma di smartphone Nubia annunciata a inizio mese per il mercato cinese sarà infatti disponibile in preordine a partire dal 9 aprile c ...DDEMAxxx86 vince l'Explosive PKO, l'evento #88 delle iPoker Series che totalizzano 926 entries e oltre 83mila euro in palio.