Speravo de morì prima | quando va in onda e dove vederlo

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 19 marzo 2021)de: al via stasera su Sky Atlantic la serie tv tratta dall’autobiografia di Francesco Totti, scritta insieme a Paolo Condò. La storia sarà incentrata in particolare modo sugli ultimi anni della carriera dell’ex capitano della Roma. Anni vissuti in conflitto con l’allenatore Spalletti e nell’apprensione di veder finire una carriera lunga venticinque anni. Scopriamoverrà trasmessa e qualcosa in più.de? La serie sarà divisa in sei episodi divisi su tre venerdì consecutivi: 19 marzo 26 marzo e 2 aprile, a partire dalle 21:15. Come anticipato, verrò racconta in chiave leggera e spesso anche comica, il disagio e la crisi del quarantenne Francesco Totti. Costretto dagli anni che passano, a decidere di smettere di fare la ...