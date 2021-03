Sit-in del sindacato Sinappe davanti al carcere di Pescara (Di venerdì 19 marzo 2021) Pescara - Stato di agitazione del Sinappe (sindacato Nazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) che questa mattina ha effettuato un sit-in dinanzi alla casa circondariale San Donato di Pescara per denunciare i casi Covid all'interno del carcere e la carenza di organico che accomuna diverse case circondariali abruzzesi. Come ha spiegato il vice segretario regionale Alessandro Luciani "nei giorni scorsi la casa circondariale è stata investita da una vera emergenza Covid ed attualmente c'è un focolaio con 15 detenuti e inizialmente non tutti avevano i dispositivi di protezione ed eravamo preoccupati anche per il personale. Ora l'Amministrazione ha ottemperato alle nostre richieste, acquistato un termoscanner e la situazione si è stabilizzata. La Asl si è prodigata facendo i vaccini al personale e ai ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di venerdì 19 marzo 2021)- Stato di agitazione delNazionale Autonomo Polizia Penitenziaria) che questa mattina ha effettuato un sit-in dinanzi alla casa circondariale San Donato diper denunciare i casi Covid all'interno dele la carenza di organico che accomuna diverse case circondariali abruzzesi. Come ha spiegato il vice segretario regionale Alessandro Luciani "nei giorni scorsi la casa circondariale è stata investita da una vera emergenza Covid ed attualmente c'è un focolaio con 15 detenuti e inizialmente non tutti avevano i dispositivi di protezione ed eravamo preoccupati anche per il personale. Ora l'Amministrazione ha ottemperato alle nostre richieste, acquistato un termoscanner e la situazione si è stabilizzata. La Asl si è prodigata facendo i vaccini al personale e ai ...

Advertising

FoggiaCittaAper : #22marzo #Puglia #Foggia #sindacati #polizialocale 'Modello sindacale inquinato e Amministrazione comunale incapac… - penelopeblondie : Mia madre farebbe un sit in sull’ala del mio aereo, per non farmi andare a partorire in Etiopia #90giorniperinnamorarsi - SkyBlue198 : Questa coppia ha del potenziale trash che davvero, dovrebbero farci una sit com ???? Fanno spaccare dalle risate nel… - SassiLive : +++SIT-IN DI FRATELLI D’ITALIA IN PIAZZA VITTORIO VENETO A MATERA PER DENUNCIARE MANCATA EROGAZIONE BUONI SPESA DA… - GiuseppeFanigl2 : @matteorenzi Mentre la sit com che mandi in onda dal 2014 quando finirà? L’episodio più bello rimane quello del ref… -

Ultime Notizie dalla rete : Sit del Turchia: violenza sulle donne, parte protesta dai balconi Non si ferma la protesta delle donne turche contro la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di ...femministe annunciano nuovi sit - ...

Mittal Taranto, sit - in imprese appalto davanti Prefettura TARANTO - E' in corso davanti alla sede della Prefettura di Taranto un sit - in da parte di un gruppo di titolari di imprese dell'appalto di ArcelorMittal che protestano per la 'perdurante situazione di incertezza e dal ritardo dei pagamenti' delle fatture per i servizi ...

Sit-in e blocchi in porto contro le navi della guerra, indagati 5 camalli del Calp Il Secolo XIX Turchia: violenza sulle donne, parte protesta dai balconi Non si ferma la protesta delle donne turche contro la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. Dopo le massicce dimostrazi ...

Mittal Taranto, sit-in imprese appalto davanti Prefettura TARANTO - E’ in corso davanti alla sede della Prefettura di Taranto un sit-in da parte di un gruppo di titolari di imprese dell’appalto di ArcelorMittal che protestano per la «perdurante situazione di ...

Non si ferma la protesta delle donne turche contro la decisionepresidente Recep Tayyip Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di ...femministe annunciano nuovi- ...TARANTO - E' in corso davanti alla sede della Prefettura di Taranto un- in da parte di un gruppo di titolari di imprese dell'appalto di ArcelorMittal che protestano per la 'perdurante situazione di incertezza e dal ritardo dei pagamenti' delle fatture per i servizi ...Non si ferma la protesta delle donne turche contro la decisione del presidente Recep Tayyip Erdogan di ritirarsi dalla Convenzione di Istanbul contro la violenza di genere. Dopo le massicce dimostrazi ...TARANTO - E’ in corso davanti alla sede della Prefettura di Taranto un sit-in da parte di un gruppo di titolari di imprese dell’appalto di ArcelorMittal che protestano per la «perdurante situazione di ...