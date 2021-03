Ronaldo miglior calciatore del 2019-20 per l’AIC: “Un anno positivo e strano al tempo stesso” (Di venerdì 19 marzo 2021) Cristiano Ronaldo è stato premiato dall’AIC come miglior giocatore della stagione 2019/20. Il fuoriclasse portoghese ha ricevuto il premio e ha commentato così a Sky Sport: “È stato un anno strano, un anno che nessuno avrebbe voluto, però a livello personale e di squadra è stato un anno positivo, perché abbiamo vinto il campionato. All’inizio giocare negli stadi vuoti è stato difficile, però il nostro obiettivo era vincere il campionato e ce l’abbiamo fatta. La Champions ci è sfuggita ma il calcio è così. È stato un anno positivo e strano al tempo stesso.Il gol contro la Sampdoria? È stato il mio più gol più bello, sicurissimo. Voglio ringraziare i ... Leggi su alfredopedulla (Di venerdì 19 marzo 2021) Cristianoè stato premiato dalcomegiocatore della stagione/20. Il fuoriclasse portoghese ha ricevuto il premio e ha commentato così a Sky Sport: “È stato un, unche nessuno avrebbe voluto, però a livello personale e di squadra è stato un, perché abbiamo vinto il campionato. All’inizio giocare negli stadi vuoti è stato difficile, però il nostro obiettivo era vincere il campionato e ce l’abbiamo fatta. La Champions ci è sfuggita ma il calcio è così. È stato unal.Il gol contro la Sampdoria? È stato il mio più gol più bello, sicurissimo. Voglio ringraziare i ...

