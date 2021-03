Putin propone a Biden: “Dialogo non dibattito” (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua lo scontro tra le dichiarazioni del presidente americano, Joe Biden, e Vladimir Putin. Si respira aria di tensione tra i due paesi dall’attacco del presidente Usa a Vladimir Putin definito “Un assassino” durante un’intervista andata in onda su Abc. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha inizialmente risposto augurando al presidente Usa “Buona salute” precisando di affermarlo “Senza ironia e senza scherzi”. Da quanto riportato però ieri sera dal portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov, la proposta del presidente ora sarebbe quella di avere un colloquio online con il presidente americano Joe Biden. Augurandosi che possa essere un Dialogo piuttosto che un dibattito. “Naturalmente – ha affermato Peskov – non può esserci dibattito tra i due ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 19 marzo 2021) Continua lo scontro tra le dichiarazioni del presidente americano, Joe, e Vladimir. Si respira aria di tensione tra i due paesi dall’attacco del presidente Usa a Vladimirdefinito “Un assassino” durante un’intervista andata in onda su Abc. Il presidente russo, Vladimir, ha inizialmente risposto augurando al presidente Usa “Buona salute” precisando di affermarlo “Senza ironia e senza scherzi”. Da quanto riportato però ieri sera dal portavoce del Cremlino, Dimitrij Peskov, la proposta del presidente ora sarebbe quella di avere un colloquio online con il presidente americano Joe. Augurandosi che possa essere unpiuttosto che un. “Naturalmente – ha affermato Peskov – non può essercitra i due ...

