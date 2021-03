Pellè segna di rovesciata e la 'sua' Viki sui social.... (Di venerdì 19 marzo 2021) La partita tra Parma e Genoa importantissima in chiave salvezza viene sbloccata da Graziano Pellè . L'attaccante gialloblù raccoglie l'invito di Kucka e si esibisce in una splendida rovesciata ... Leggi su corrieredellosport (Di venerdì 19 marzo 2021) La partita tra Parma e Genoa importantissima in chiave salvezza viene sbloccata da Graziano. L'attaccante gialloblù raccoglie l'invito di Kucka e si esibisce in una splendida...

Ultime Notizie dalla rete : Pellè segna Pellè segna di rovesciata e la 'sua' Viki sui social.... La fidanzata di Pellè, la modella ungherese Viktoria Varga ha pubblicato alcune stories sulla sua pagina per festeggiare il gol del fidanzato: " Bravissimo amore. Forza Parma ...

Parma - Genoa, Ballardini vuole un colpo d'ala per la tranquillità Al quarto d'ora Pellè segna su cross di Pezzella, con Kucka che ostacola Criscito. Reazione del Genoa: intervento falloso di Bani su Strootman, l'arbitro ammonisce l'ex rossoblù ma non concede fallo. ...

