Pechino sfrutta così il summit Usa-Cina

(Di venerdì 19 marzo 2021) Doveva durare due minuti, secondo le regole protocollari accettate da entrambe le parti, ma è stato lungo 17 l’intervento con cui il top diplomatico cinese Yang Jiechi ha aperto l’incontro di Anchorage. Stati Uniti esi vedevano per la prima volta faccia a faccia negli ultimi nove mesi, il primodell’era Biden, e Yang non si è fatto sfuggire l’occasione per lanciare – davanti ai giornalisti – un’invettiva contro l’America e l’Occidente. L’attacco è al sistema. “Non credo che la stragrande maggioranza dei paesi del mondo riconoscano i valori universali sostenuti dagli Stati Uniti, o che le opinioni degli Stati Uniti possano rappresentare l’opinione pubblica internazionale”, ha detto Yang parlando attraverso un interprete. “E quei paesi – ha continuato – non riconoscono che le regole stabilite da un piccolo numero di persone possano servire ...